Geplante Renaturierung Stiftung rückt Projekt in der Nister-Aue in den Fokus Nadja Hoffmann-Heidrich 16.04.2026, 06:00 Uhr

i Anhand dieser fotorealistischen Visualisierung möchte die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz zeigen, wie sich die Nister-Aue bei Marienstatt rund 15 Jahre nach der geplanten Renaturierungsmaßnahme darstellen könnte. E. Lilli

Die angekündigte Renaturierung der Nister-Aue in der Nähe des Klosters Marienstatt beschäftigt viele Menschen in der Region und wird teils recht kontrovers diskutiert. Die Stiftung Natur und Umwelt möchte nun breit über das Vorhaben aufklären.

Ende 2027, spätestens aber 2028 soll die angekündigte Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt auf landeseigenen Flächen umgesetzt werden. Verantwortlich für die Maßnahme ist die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU). Da es sich bei der rund 20 Hektar großen Aue um ein Gebiet handelt, das stark im Fokus der Öffentlichkeit steht und das täglich von zahlreichen Spaziergängern, Radfahrern und Wanderern frequentiert wird, hat die SNU ...







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