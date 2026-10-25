Nächster Schritt steht an
Stiftung prägte und prägt Höhr-Grenzhausen tiefgehend
Der Schulleiter Nino Breitbach (rechts) betrachtet interessiert die Bilder, die Schüler des Gymnasiums gezeichnet haben.
Der Schulleiter Nino Breitbach (rechts) betrachtet interessiert die Bilder, die Schüler des Gymnasiums gezeichnet haben.
Hans-Peter Metternich

Brunnen, ein Waldspielplatz oder Bücher: Die Günter-Schwebsch-Stiftung hat nachhaltige Spuren in Höhr-Grenzhausen hinterlassen. Nun wurde ihr 25-jähriges Bestehen im Gymnasium im Kannenbäckerland gefeiert. Der nächste Schritt steht kurz bevor.

Lesezeit 3 Minuten
Vor 25 Jahren gründete Günter Schwebsch, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, die Günter-Schwebsch-Stiftung zur Förderung von Kunst, Kultur sowie Jugend- und Altenhilfe. Das silberne Jubiläum der Stiftung und die Erinnerung an den Gründer wurden am Freitag mit einer Ausstellung ausgewählter Werke von Schwebsch – ergänzt durch eine kleine Auswahl von Arbeiten der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im Kannenbäckerland (GIK) – ...
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