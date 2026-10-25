Nächster Schritt steht an Stiftung prägte und prägt Höhr-Grenzhausen tiefgehend Hans-Peter Metternich 25.10.2026, 12:00 Uhr

i Der Schulleiter Nino Breitbach (rechts) betrachtet interessiert die Bilder, die Schüler des Gymnasiums gezeichnet haben. Hans-Peter Metternich

Brunnen, ein Waldspielplatz oder Bücher: Die Günter-Schwebsch-Stiftung hat nachhaltige Spuren in Höhr-Grenzhausen hinterlassen. Nun wurde ihr 25-jähriges Bestehen im Gymnasium im Kannenbäckerland gefeiert. Der nächste Schritt steht kurz bevor.

Vor 25 Jahren gründete Günter Schwebsch, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, die Günter-Schwebsch-Stiftung zur Förderung von Kunst, Kultur sowie Jugend- und Altenhilfe. Das silberne Jubiläum der Stiftung und die Erinnerung an den Gründer wurden am Freitag mit einer Ausstellung ausgewählter Werke von Schwebsch – ergänzt durch eine kleine Auswahl von Arbeiten der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im Kannenbäckerland (GIK) – ...







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