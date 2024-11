Für mehr Schwimmunterricht Stiftung finanziert Schwimmbecken in Höhr-Grenzhausen Thorsten Ferdinand 14.11.2024, 20:00 Uhr

i Das freie Areal zwischen dem Busbahnhof und der Außensportanlage im Schulzentrum Höhr-Grenzhausen könnte sich für den Bau eines Lehrschwimmbeckens eignen. Thorsten Ferdinand

Jedes fünfte Kind im Grundschulalter kann nicht schwimmen. Auch im Westerwald ist die Zahl der Nichtschwimmer doppelt so hoch wie vor der Corona-Pandemie, und es gibt zu wenig Bäder, um mehr Schwimmunterricht anzubieten. Das soll sich ändern.

Im Schulzentrum in Höhr-Grenzhausen soll ein Schwimmbad für den Schulunterricht entstehen. Die Else Schütz Stiftung mit Sitz in Montabaur hat angeboten, die Investitionskosten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro für das Lehrschwimmbecken zu übernehmen.

