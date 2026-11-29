Bürgermeisterwahl in Wallmerod Steudter und Liebenthal ziehen in die Stichwahl ein Thorsten Ferdinand 29.11.2026, 21:27 Uhr

i Beste Stimmung in Hahn am See: Mario Steudter (hinten, Mitte) holte bei der Bürgermeisterwahl die meisten Stimmen und zieht damit in die Stichwahl ein. Mit ihm freut sich natürlich auch seine Familie. Thorsten Ferdinand

Die Verbandsgemeinde Wallmerod war für die CDU bisher eine sichere Bank. Das Wahlergebnis am Sonntagabend stellt diese alte Gewohnheit jedoch auf den Kopf, denn der Kandidat der Christdemokraten schaffte es nicht einmal in die Stichwahl.

Mario Steudter und Dennis Liebenthal sind die Gewinner der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Wallmerod. Steudter holte mit 38,0 Prozent die meisten Stimmen. Liebenthal sicherte sich mit einem ebenfalls deutlichen Ergebnis von 33,9 Prozent Platz 2.







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