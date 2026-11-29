Die Verbandsgemeinde Wallmerod war für die CDU bisher eine sichere Bank. Das Wahlergebnis am Sonntagabend stellt diese alte Gewohnheit jedoch auf den Kopf, denn der Kandidat der Christdemokraten schaffte es nicht einmal in die Stichwahl.
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Mario Steudter und Dennis Liebenthal sind die Gewinner der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Wallmerod. Steudter holte mit 38,0 Prozent die meisten Stimmen. Liebenthal sicherte sich mit einem ebenfalls deutlichen Ergebnis von 33,9 Prozent Platz 2.