Für die Stephan Schmidt KG, ein Hersteller von Bohrlochpellets, läuft es wirtschaftlich gut. Jetzt wurde eine neue Produktionsanlage in Ruppach-Goldhausen eingeweiht. Eine große Anzahl an Geschäftsfreunden und Kunden ist dabei gewesen.
Die Stephan Schmidt KG mit Sitz in Dornburg-Langendernbach hat am Freitag im Werk in Ruppach-Goldhausen die offizielle Einweihung einer neuen Compactonit-Produktionsanlage zur Herstellung von Bohrlochpellets, ein weiteres erfolgreich fertiggestelltes Großprojekt der Unternehmensgruppe, gefeiert.