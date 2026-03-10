Anlage in Ruppach-Goldhausen
Stephan Schmidt KG stellt Großprojekt vor
Symbolische Schlüsselübergabe bei der Einweihungsfeier für eine neue Compactonit-Produktionsanlage der Stephan-Schmidt-Gruppe in
Symbolische Schlüsselübergabe bei der Einweihungsfeier für eine neue Compactonit-Produktionsanlage der Stephan-Schmidt-Gruppe in Ruppach-Goldhausen. Auf dem Foto von rechts der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Schmidt, Standortleiter Peter Bannas und der technische Leiter Ingmar Lepiors.
Hans-Peter Metternich

Für die Stephan Schmidt KG, ein Hersteller von Bohrlochpellets, läuft es wirtschaftlich gut. Jetzt wurde eine neue Produktionsanlage in Ruppach-Goldhausen eingeweiht. Eine große Anzahl an Geschäftsfreunden und Kunden ist dabei gewesen.

Die Stephan Schmidt KG mit Sitz in Dornburg-Langendernbach hat am Freitag im Werk in Ruppach-Goldhausen die offizielle Einweihung einer neuen Compactonit-Produktionsanlage zur Herstellung von Bohrlochpellets, ein weiteres erfolgreich fertiggestelltes Großprojekt der Unternehmensgruppe, gefeiert.

