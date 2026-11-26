Bisher fielen vergleichsweise geringe Ablösezahlungen an, wenn ein Bauherr in der Montabaurer Kernstadt nicht genügend Pkw-Stellplätze bereitstellen konnte. Diese Beträge sollen nun allerdings deutlich steigen.
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Wer in der Montabaurer Kernstadt Wohnraum schafft und nicht genügend Parkplätze vorhalten kann, muss künftig wohl eine höhere Stellplatzablöse an die Kommune zahlen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt empfiehlt, den Geldbetrag zur Ablösung auf 8000 Euro pro Stellplatz zu erhöhen.