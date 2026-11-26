Ersatzzahlung für Parkplätze Stellplatzablöse in Montabaurer Kernstadt soll steigen Thorsten Ferdinand 26.11.2026, 21:00 Uhr

i Bei Bau- oder Modernisierungsprojekten in der Montabaurer Innenstadt sind die Flächen meist knapp bemessen. Thorsten Ferdinand

Bisher fielen vergleichsweise geringe Ablösezahlungen an, wenn ein Bauherr in der Montabaurer Kernstadt nicht genügend Pkw-Stellplätze bereitstellen konnte. Diese Beträge sollen nun allerdings deutlich steigen.

Wer in der Montabaurer Kernstadt Wohnraum schafft und nicht genügend Parkplätze vorhalten kann, muss künftig wohl eine höhere Stellplatzablöse an die Kommune zahlen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt empfiehlt, den Geldbetrag zur Ablösung auf 8000 Euro pro Stellplatz zu erhöhen.







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