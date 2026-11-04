Längere Schranke geplant
Steilstrecke ins Gelbachtal wird konsequent abgeriegelt
Die Halbschranken zwischen Ettersdorf (im Bild) und Stahlhofen werden weiterhin regelmäßig umfahren.
Die Halbschranken zwischen Ettersdorf (im Bild) und Stahlhofen werden weiterhin regelmäßig umfahren.
Thorsten Ferdinand

Trotz eines Durchfahrtsverbots fließt über die Steilstrecke zwischen Stahlhofen und Ettersdorf regelmäßig Pkw-Verkehr. Die Straßenverkehrsbehörde in Montabaur will dies nun unterbinden.

Lesezeit 2 Minuten
Seit zwei Jahren ist die Steilstrecke zwischen Stahlhofen und dem Montabaurer Stadtteil Ettersdorf offiziell gesperrt. Doch noch immer umfahren regelmäßig Verkehrsteilnehmer die Halbschranke, um die Verbindung zu nutzen. Das wird demnächst nicht mehr möglich sein: Wie aus einer Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Montabaur hervorgeht, soll die Straße durch eine längere Schranke konsequent für den Pkw-Verkehr abgeriegelt ...
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