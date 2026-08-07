Stadtrat Montabaur entscheidet
Steilstrecke ins Gelbachtal steht vor endgültigem Aus
In Ettersdorf wird auf die Sperrung der Steilstrecke nach Stahlhofen hingewiesen. Die angegebene Umleitung über Ruppenrod ist al
In Ettersdorf wird auf die Sperrung der Steilstrecke nach Stahlhofen hingewiesen. Die angegebene Umleitung über Ruppenrod ist allerdings derzeit ebenfalls gesperrt.
Thorsten Ferdinand

Die Steilstrecke zwischen Ettersdorf und Stahlhofen ist seit fast zwei Jahren gesperrt. Schon im vergangenen Jahr hat sich die Gemeinde Stahlhofen gegen die Instandsetzung ihres Straßenabschnitts entschieden. Nun ist die Stadt Montabaur an der Reihe.

Lesezeit 3 Minuten
Die Steilstrecke zwischen Stahlhofen und dem Montabaurer Stadtteil Ettersdorf steht vor dem endgültigen Aus. Nachdem die Ortsgemeinde Stahlhofen bereits im vergangenen Jahr beschlossen hat, keine Gelder in die aufwendige Fahrbahnsanierung zu investieren, wird sich nun auch der Montabaurer Stadtrat mit dem Thema befassen.
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