Die Navigationssysteme moderner Handys leiten Autofahrer mitunter auf offiziell gesperrte Straßen. Das war auch im Falle der Steilstrecke zwischen Stahlhofen und Ettersdorf regelmäßig der Fall. Inzwischen wurden einige digitale Karten angepasst.
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Die seit zwei Jahren gesperrte Steilstrecke zwischen Stahlhofen und Ettersdorf soll voraussichtlich noch in diesem Jahr mit einer längeren Schranke konsequent abgeriegelt werden. Die Verbindung wurde inzwischen bereits aus den meisten Navigationssystemen entfernt.