Steigende Steuereinnahmen sorgen für solide Finanzbasis

Während in vielen anderen Kommunen derzeit die Umlagegrundlagen sinken, geht es damit in der Verbandsgemeinde Hachenburg ordentlich bergauf. Wie wirkt sich das auf den Haushaltsplan 2026 aus?
Lesezeit 3 Minuten
In der Verbandsgemeinde Hachenburg kann man mit den Finanzen auch im nächsten Jahr noch zufrieden sein. Zwar muss man für die Investitionen auf liquide Mittel zurückgreifen, doch eine Netto-Neuverschuldung wird nicht nötig, und auch die Umlage kann nach der zuletzt starken Erhöhung im kommenden Haushaltsjahr 2026 unverändert bleiben.