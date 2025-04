Die Wirtschaftskrise strahlt auch auf die Kommunen aus, die mit geringeren Steuereinnahmen rechnen müssen. Was bedeutet das 2026 für die Verbandsgemeinde Bad Marienberg?

Muss sich die Verbandsgemeinde Bad Marienberg auf finanziell deutlich schwierige Zeiten einstellen? Davon geht zumindest Bürgermeister Andreas Heidrich aus, wie er den Verbandsgemeinderat in der jüngsten Sitzung wissen ließ. Aktuelle Zahlen aus den Unternehmen ließen darauf schließen, dass mit 20 bis 30 Prozent weniger Steuereinnahmen zu rechnen sei.

Sollte es so kommen, so Heidrich, müsse sich die Kommune auf deutliche Einschränkungen vorbereiten. Es blieben ihr für 2026 genau zwei Möglichkeiten: entweder die Umlage erhöhen oder strikt sparen. Weitere Details werden spätestens in einigen Monaten die Haushaltsberatungen fürs nächste Jahr liefern.

Elternbeitrag für Betreuende Grundschulen wird erhöht

Weiteres Thema der Sitzung war Heidrichs eigene finanzielle Situation: Einmal jährlich muss der Bürgermeister dem Rat laut Landesbeamtengesetz berichten, welche Einkünfte aus Nebentätigkeiten er in den vorherigen Monaten erzielt hat. Dieser Punkt war schnell abgehakt, da er im zurückliegenden Kalenderjahr keinerlei Nebeneinkünfte in Form von Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen hatte.

Einstimmig beschlossen hat der Rat, den monatlichen Elternbeitrag für die Betreuende Grundschule in Trägerschaft der Verbandsgemeinde grundsätzlich künftig von 30 auf 40 Euro zu erhöhen. Für Kinder mit bewilligter Lernmittelfreiheit soll der Anteil der Eltern jedoch weiterhin bei 30 Euro bleiben. Karsten Lucke (SPD) und Kai Müller (CDU) begrüßten es, dass der Vorschlag für diese soziale Staffelung die Zustimmung des Rates fand.

Grundschule Hof soll Ganztagsschule werden

Für die Grundschule in Hof hat der Rat ebenfalls einstimmig beschlossen, beim Land einen Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule zu stellen. Laut den Vorgaben des Landes braucht es dafür mindestens 36 teilnehmende Kinder. Eine Elternabfrage durch die Verbandsgemeindeverwaltung ergab, dass in Hof 38 von 162 Kindern Interesse an einem solchen Angebot haben.

Bei einer Enthaltung geändert hat der Rat das Förderprogramm der Verbandsgemeinde zur Nutzung erneuerbarer Energien. Laut bisheriger Richtlinie wurde auch die Brennstoffzelle zur Erzeugung von Strom und Wärme mittels Wasserstoffes und Erdgases mit einem thermischen Wirkungsgrad von mindestens 90 Prozent gefördert. Das Land hat die VG nun darauf hingewiesen, dass Kommunen seit diesem Jahr keine finanziellen Anreize mehr zur Installation fossiler Heizkessel gewähren dürfen. Deshalb wurde das Wort „Erdgas“ aus dem Satzungstext gestrichen.

Neue Heizungen geplant

Darüber hinaus hat der Rat einstimmig Beschlüsse zur Erneuerung der Heizungen in den Grundschulen Unnau (geplant: Wärmepumpe) und Nistertal (geplant: Pelletheizung) gefasst. Ebenso einmütig wurde beschlossen, die Reinigungsarbeiten im Schulzentrum ab dem Schuljahr 2026/27 neu auszuschreiben. Darüber hinaus ermächtigte der Rat Bürgermeister Heidrich, den Auftrag zur Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung zum Auftragswert über die Grenze von 150.000 Euro hinausgehend im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu erteilen.