Gastronomie im Westerwald Steakhaus Hannes seit 60 Jahren Tipp für Feinschmecker Hans-Peter Metternich 07.10.2026, 15:00 Uhr

i Als familiengeführter Betrieb kümmern sich Thomas und Angelika Born in vierter Generation um die Gäste im Gasthaus Zum Hannes in Welschneudorf, wo traditionelle Werte mit moderner Steakhouse-Kultur einen Ort schaffen, an dem Qualität, Geschmack und Wohlfühlatmosphäre im Mittelpunkt stehen. Hans-Peter Metternich

Seit 60 Jahren ist das Steakhaus Zum Hannes im Westerwald mehr als ein Geheimtipp für Fleischliebhaber. Familienrezepte, gelebte Tradition und überraschende Geschichten machen das Haus zur Pilgerstelle – und zur Gourmet-Adresse.

Wer „Genuss im Westerwald“ sucht, kommt am „Steakhaus Hannes“ nicht vorbei. Seit mehr als 60 Jahren steht das Gasthaus Zum Hannes in Welschneudorf für herzliche Gastfreundschaft, Genussmomente und erstklassige Steaks. Als familiengeführter Betrieb in vierter Generation verbinden die Gastgeber traditionelle Werte mit moderner Steakhouse-Kultur und schaffen einen Ort, an dem Qualität, Geschmack und Wohlfühlatmosphäre im Mittelpunkt stehen.







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