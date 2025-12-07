Staudt bringt Gebäude energetisch auf neusten Stand

Wenn es um energetische Sanierungen geht, sind nicht nur private Investitionen gefragt. Auch die öffentliche Hand ist gefordert, ihre Gebäude auf einen modernen Stand zu bringen. In der Ortsgemeinde Staudt geht man mit gutem Beispiel voran.
Die Ortsgemeinde Staudt investiert kräftig in die energetische Sanierung ihrer Gebäude. Nachdem in diesem Jahr bereits das Sportlerheim modernisiert wurde, stehen weitere Maßnahmen am Rathaus/Alte Kirche und an der Kindertagesstätte an, wie Ortsbürgermeister Sven Normann im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.