Giebelwand könnte einstürzen Statikprobleme: Monatelanger Baustopp in Stahlhofen 24.09.2025, 16:00 Uhr

i Kein schöner Anblick: Schon seit Anfang Juni ruhen die Bauarbeiten am Stahlhofener Dorfgemeinschaftshaus. Thorsten Ferdinand

Die neue Dorfmitte von Stahlhofen soll einmal ein Schmuckstück werden. Seit dem Frühsommer wirkt sie aber eher wie Schandfleck. Die Bauarbeiten ruhen, und es ist immer noch nicht klar, wann es endlich weitergehen kann.

Seit fast vier Monaten ruht die Baustelle am Dorfgemeinschaftshaus in Stahlhofen, und noch immer ist unklar, wann und wie es genau weitergeht. Beim Abriss der alten Dorfgaststätte „Westerwälder Hof“ wurden statische Probleme mit der Giebelwand des angrenzenden Lindensaals festgestellt, weshalb die Arbeiten unterbrochen werden mussten.







Artikel teilen

Artikel teilen