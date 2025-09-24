Giebelwand könnte einstürzen
Statikprobleme: Monatelanger Baustopp in Stahlhofen
Kein schöner Anblick: Schon seit Anfang Juni ruhen die Bauarbeiten am Stahlhofener Dorfgemeinschaftshaus.
Thorsten Ferdinand

Die neue Dorfmitte von Stahlhofen soll einmal ein Schmuckstück werden. Seit dem Frühsommer wirkt sie aber eher wie Schandfleck. Die Bauarbeiten ruhen, und es ist immer noch nicht klar, wann es endlich weitergehen kann.

Lesezeit 3 Minuten
Seit fast vier Monaten ruht die Baustelle am Dorfgemeinschaftshaus in Stahlhofen, und noch immer ist unklar, wann und wie es genau weitergeht. Beim Abriss der alten Dorfgaststätte „Westerwälder Hof“ wurden statische Probleme mit der Giebelwand des angrenzenden Lindensaals festgestellt, weshalb die Arbeiten unterbrochen werden mussten.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region