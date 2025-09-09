Tolle Nachrichten! Für Lea ist ein Stammzellenspender gefunden. Die Familie aus Niederahr ist überglücklich und hofft, dass es der Neunjährigen bald besser geht. Jetzt bereitet sie sich aber erst einmal auf den großen Tag vor.

Für die kleine Lea aus Niederahr ist ein Stammzellenspender gefunden worden. Das neunjährige Mädchen, das an Blutkrebs leidet, befindet sich bereits in der Uniklinik in Gießen, wo am 16. September die Transplantation stattfinden soll. Das hat ihr Vater Michael unserer Zeitung überglücklich erzählt.

Wie er weiter berichtet, gehe es Lea derzeit recht gut. Sie sei – wie die gesamte Familie – „happy ohne Ende, komplett aus dem Häuschen, dass es ihr demnächst hoffentlich besser geht“.

i Die neunjährige Lea aus Niederahr leidet an Blutkrebs und kämpft tapfer um ihr Leben. Mehr als sieben Meter lang ist diese Mutperlenkette, welche die medizinischen Behandlungsschritte dokumentiert. Röder-Moldenhauer

An dem Tag des Eingriffs, auf den Lea derzeit vorbereitet wird, werden ihre Mutter und ihr Vater in Gießen sein. „Vorher erfolgt an drei Tagen eine Bestrahlung, außerdem bekommt Lea noch eine Bestrahlung und ein spezielles Medikament“, berichtet der Vater weiter. Es sei ganz viel, was momentan emotional von der Familie zu verkraften sei, sagt er, der immer wieder die Freude betont, dass es der Kleinen wohl möglich bald besser gehen kann.

Wie lange sie nach der Transplantation dann noch in Gießen bleiben muss, sei noch nicht abzusehen. Man wisse ja nicht, wie Lea die Stammzellenspende annimmt. Es sei so erleichternd für die Familie, dass sie jetzt nicht immer mehr im Hinterkopf haben müsse, ob und wann jemand für die Spende gefunden werde, die Lea das Leben retten soll, sagt er.

Seit mehr als zwei Jahren kämpft die Neunjährige gegen Blutkrebs – und damit bereits zum zweiten Mal um ihr Leben. Ende 2024 schien alles fast überstanden, doch dann bekam Lea plötzlich Fieber und kurze Zeit später die Diagnose hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH), eine seltene Immunkrankheit. Es folgen regelmäßige Blutkontrollen, und ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Im Juni 2025 erhält die Familie dann die traurige Gewissheit: Lea hat einen Rückfall, der Blutkrebs ist wieder da. Jetzt kann nur noch eine Stammzellspende ihr Leben retten.

Lea hat sich bereits unzähligen Untersuchungen, Behandlungen, von Chemotherapie, Krankenhausaufenthalten aussetzen müssen. Sie ist eine Kämpferin, die ein normales Leben herbeisehnt, so gern wie ihre Alterskameraden in die Schule gehen müsste. Ihr Bruder Finn vermisst sie arg und fiebert wie die gesamte Familie dem Moment entgegen, da Lea wieder nach Hause kommen kann.

i Die Familie ist überglücklich über die Nachricht, dass ein genetischer Zwilling für Lea gefunden werden konnte. Röder-Moldenhauer

„Die Ärzte haben uns gesagt, dass Lea Superchancen hat, wenn ein passender Spender gefunden wird“, hatte uns Mutter Sandra hoffnungsvoll vor einem Monat berichtet. Jetzt ist dieser Moment in greifbare Nähe gerückt.

An dem Schicksal des Mädchens nehmen viele Menschen regen Anteil. Um einen passenden Spender zu finden, setzte Leas Familie gemeinsam mit der DKMS in Deutschland (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) alle Hebel in Bewegung und organisierte beispielsweise eine Registrierungsaktion am 16. August in Niederahr.