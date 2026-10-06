Thema im Stadtrat Hachenburg Stadtteil Altstadt bekommt einen inklusiven Spielplatz Nadja Hoffmann-Heidrich 06.10.2026, 09:00 Uhr

i In der Dorfmitte von Altstadt soll eine inklusive Spielfläche entstehen. Finanziert werden soll das Projekt mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm. Nadja Hoffmann-Heidrich

Rund 500.000 Euro stehen der Stadt Hachenburg aus dem Regionalen Zukunftsprogramm zur Verfügung. Der Rat hat nun entschieden, wofür die Fördergelder ausgegeben werden sollen.

Ein Elektrofahrzeug für den Essenstransport zwischen den städtischen Kindertagesstätten, Tische, Stühle und Veranstaltungstechnik für die künftige Stadthalle sowie ein inklusives Spielangebot für den Spielplatz am Festplatz im Stadtteil Altstadt: Für all diese Dinge möchte Hachenburg seine Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) des Landes einsetzen.







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