Rund 500.000 Euro stehen der Stadt Hachenburg aus dem Regionalen Zukunftsprogramm zur Verfügung. Der Rat hat nun entschieden, wofür die Fördergelder ausgegeben werden sollen.
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Ein Elektrofahrzeug für den Essenstransport zwischen den städtischen Kindertagesstätten, Tische, Stühle und Veranstaltungstechnik für die künftige Stadthalle sowie ein inklusives Spielangebot für den Spielplatz am Festplatz im Stadtteil Altstadt: Für all diese Dinge möchte Hachenburg seine Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) des Landes einsetzen.