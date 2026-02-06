Der Wald in Ransbach-Baumbach hat sich durch Dürre, Käferbefall und Stürme massiv verändert. Der Stadtrat hat das neue Forsteinrichtungswerk als Leitlinie für die kommenden zehn Jahre beschlossen. Ziel: ein klimaresilienter, artenreicher Mischwald.
Ausführlich hat sich der Stadtrat Ransbach-Baumbach mit dem Forsteinrichtungswerk beschäftigt. Dahinter verbirgt sich eine Waldinventur, die als mittelfristige Betriebsplanung den Rahmen für die jährlichen Forstwirtschaftspläne vorgibt. Vorgestellt wurde das Zahlenwerk von Fritz Rhensius aus Wirges, der bei der Zentralstelle der Forstverwaltung für die Forsteinrichtung zuständig ist.