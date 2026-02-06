Wald in Ransbach-Baumbach Stadtrat verabschiedet Forsteinrichtungswerk einstimmig Camilla Härtewig 06.02.2026, 06:00 Uhr

i Vor allem am Köppel lässt sich der Klimawandel ablesen. In den Dürrejahren 2018 bis 2020 sind hier fast alle Fichten weggestorben. Allmählich kommen junge Bäume nach. Der Stadtrat Ransbach-Baumbach hat jetzt das Forsteinrichtungswerk für die kommenden zehn Jahre beschlossen. Camilla Härtewig

Der Wald in Ransbach-Baumbach hat sich durch Dürre, Käferbefall und Stürme massiv verändert. Der Stadtrat hat das neue Forsteinrichtungswerk als Leitlinie für die kommenden zehn Jahre beschlossen. Ziel: ein klimaresilienter, artenreicher Mischwald.

Ausführlich hat sich der Stadtrat Ransbach-Baumbach mit dem Forsteinrichtungswerk beschäftigt. Dahinter verbirgt sich eine Waldinventur, die als mittelfristige Betriebsplanung den Rahmen für die jährlichen Forstwirtschaftspläne vorgibt. Vorgestellt wurde das Zahlenwerk von Fritz Rhensius aus Wirges, der bei der Zentralstelle der Forstverwaltung für die Forsteinrichtung zuständig ist.







