Stadtrat verabschiedet Eckhard Niebisch mit Ovationen

Mit stehenden Ovationen verabschiedete der Stadtrat Förster Eckhard Niebisch nach 36 Jahren im Forstrevier Masselbach-Breitenau. Nachfolgerin und Tochter Johanna stellte erstmals den Forstwirtschaftsplan vor. Er wurde einstimmig beschlossen.
Herzlich war der Abschied für Eckhard Niebisch, der 36 Jahre lang das die gesamte Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach umfassende Forstrevier Masselbach-Breitenau geleitetet hat. Im September ist er in den Ruhestand gegangen. Nun verabschiedete er sich vom Stadtrat.