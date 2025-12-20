Ja zu Forstwirtschaftsetat Stadtrat verabschiedet Eckhard Niebisch mit Ovationen Camilla Härtewig 20.12.2025, 10:00 Uhr

i Mit Ovationen hat sich der Stadtrat in Ransbach-Baumbach von seinem langjährigen Förster Eckhard Niebisch (links) verabschiedet. Stadtbürgermeister Michael Merz lobte seine "hervorragende Arbeit" und das stets sehr gute Miteinander und überreichte ein Geschenk. Camilla Härtewig

Mit stehenden Ovationen verabschiedete der Stadtrat Förster Eckhard Niebisch nach 36 Jahren im Forstrevier Masselbach-Breitenau. Nachfolgerin und Tochter Johanna stellte erstmals den Forstwirtschaftsplan vor. Er wurde einstimmig beschlossen.

Herzlich war der Abschied für Eckhard Niebisch, der 36 Jahre lang das die gesamte Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach umfassende Forstrevier Masselbach-Breitenau geleitetet hat. Im September ist er in den Ruhestand gegangen. Nun verabschiedete er sich vom Stadtrat.







