Im Neubaugebiet Fuchshohl II – unterhalb des Schwimmbads und idyllisch am Waldrand in Ransbach-Baumbach gelegen – stehen 40 städtische Grundstücke zum Verkauf. In seiner Sitzung vom 1. Juli hatte der Stadtrat bereits eingehend über die Vergaberichtlinien und die weitere Vorgehensweise zum Verkauf der Bauplätze diskutiert. Weil es zu keiner Einigung kam, wurde in einem Arbeitskreis ein Kompromissvorschlag erarbeitet. Dieser stand nun zur Abstimmung.

Seitens der Verwaltung waren folgende Festlegungen vorgeschlagen worden: 1. Bewerber, die bereits von der Stadt einen Bauplatz erhalten haben, werden nicht berücksichtigt. Dies gilt ebenso für Bewerber, die bereits ein eigenes Grundstück in der Stadt besitzen. 2. Das Baugebot beträgt drei Jahre ab Grundstückskauf. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau eines Wohngebäudes begonnen werden. Das Wohngebäude muss spätestens fünf Jahre nach Vertragsabschluss bezugsfertig sein. 3. Die Stadt behält sich ein Wiederkaufsrecht vor, falls das Grundstück unbebaut bleibt, vor der Fertigstellung weiterveräußert oder mit einer Dienstbarkeit belastet wird, die einem Dritten das Recht zur Bebauung einräumt. 4. Die Bewerberfrist für die verbindliche Interessenbekundung beträgt zwei Monate ab öffentlicher Bekanntmachung.

i Die 40 Grundstücke liegen idyllisch am Schwimmbad und unterhalb des Waldes. Camilla Härtewig

Los entscheidet, welcher Bewerber zuerst ein Grundstück aussuchen darf

Der Arbeitskreis hat mehrheitlich ergänzende Vorgaben beschlossen. Und zwar: Der Bewerber verpflichtet sich, das Grundstück selbst zu bebauen und die Immobilie nach Fertigstellung für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren ausschließlich selbst zu Wohnzwecken zu nutzen. Eine Veräußerung oder Vermietung der Immobilie während der Bindungsfrist ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen können in begründeten Fällen durch schriftlichen Antrag genehmigt werden. Bei Verstoß gegen die Selbstnutzungsverpflichtung beziehungsweise Veräußerung wird eine Ausgleichszahlung festgesetzt. Als Ausgleichszahlung wird ein Betrag in Höhe von 100 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche festgesetzt. Diesen Wert hatte Michael Jung von der CDU angeregt, die vorher angesetzten 10 Euro erschienen ihm zu gering. „Damit können sich die Leute leicht freikaufen.“ Die Erhöhung auf 100 Euro pro Quadratmeter wurde bei vier Enthaltungen so beschlossen.

Die Vergaberichtlinien werden bald veröffentlicht. Alexander Groth von der VG-Verwaltung erläuterte: „Diese sollen insbesondere zur Verkürzung der Bewerberliste führen.“ Weiterhin wurden Möglichkeiten der Grundstücksverteilung eruiert. Dies soll mittels Losverfahren unter notarieller Aufsicht vonstattengehen, sodass das Los entscheidet, welcher Bewerber zuerst ein Grundstück aussuchen darf. Das Losverfahren sollte ebenfalls eine Ersatzliste (zehn weitere Bewerber) zum Ergebnis haben, um nicht zustande kommende Kaufverträge abzufangen und weitere Lostermine zu verhindern.

Richtlinie zur Förderung der Niederlassung von Ärzten wird überarbeitet

Der Stadtrat hat nach erneuter Debatte die von Verwaltung und Arbeitskreis formulierten Vergaberichtlinien samt Losverfahren nach Beendigung der Bewerbungsfrist bei 13 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen verabschiedet. Vor allem bei der SPD, aber auch bei der RaBaB herrschte Bedauern vor, dass soziale Vergabeaspekte nicht berücksichtigt werden konnten, um rechtssicher zu agieren. „Wir können uns nicht den Vorwurf der Diskriminierung einhandeln“, erläuterte Wolfgang Schuld (RaBaB).

Der Stadtrat hat außerdem einstimmig dafür votiert, die ausgelaufenen „Richtlinien zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten in der Stadt Ransbach-Baumbach“ fortzusetzen und zu entfristen. In der Vorwoche hatte der Verbandsgemeinderat denselben Beschluss für die VG gefasst. Ralf Schmidt (SPD) fragte, wie oft diese Förderung seit ihrem Bestehen 2022 in Anspruch genommen worden ist. Stadtbürgermeister Michael Merz antwortete: „Dreimal in der Verbandsgemeinde, einmal davon in der Stadt.“ Er ergänzte: „Im Haupt- und Finanzausschuss sollen die Richtlinien zeitnah evaluiert und Ideen gesammelt werden, welche Möglichkeiten es noch gibt, Anreize für eine Ansiedlung von Ärzten zu schaffen.“