Diskussion in Bad Marienberg Stadtrat lehnt SPD-Antrag zu Kunstrasenplatz ab Nadja Hoffmann-Heidrich 28.03.2026, 19:00 Uhr

i Die SPD in Stadt- und Verbandsgemeinerat Bad Marienberg hat angeregt, den bestehenden Rasenplatz im Stadion in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Doch dafür haben die Sozialdemokraten bislang keine Mehrheiten gefunden. Röder-Moldenhauer

Im Stadtrat Bad Marienberg wurde jetzt intensiv über die Umwandlung des Rasenplatzes im Schulzentrum (im Eigentum der Verbandsgemeinde) in einen Kunstrasenplatz diskutiert. Am Ende stand ein denkbar knappes Abstimmungsergebnis.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Bad Marienberg ist mit dem Antrag gescheitert, die Idee voranzutreiben, den Rasenplatz im Schulzentrum in einen Kunstrasen umzuwandeln. Der Vorschlag war erstmals im Januar von der SPD im Verbandsgemeinderat eingebracht worden.







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