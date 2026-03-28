Im Stadtrat Bad Marienberg wurde jetzt intensiv über die Umwandlung des Rasenplatzes im Schulzentrum (im Eigentum der Verbandsgemeinde) in einen Kunstrasenplatz diskutiert. Am Ende stand ein denkbar knappes Abstimmungsergebnis.
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Die SPD-Fraktion im Stadtrat Bad Marienberg ist mit dem Antrag gescheitert, die Idee voranzutreiben, den Rasenplatz im Schulzentrum in einen Kunstrasen umzuwandeln. Der Vorschlag war erstmals im Januar von der SPD im Verbandsgemeinderat eingebracht worden.