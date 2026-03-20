Philipp Ferger (FDP) sieht eine stete Suche nach Einsparmöglichkeiten im Ergebnishaushalt für zwingend notwendig. Sein Vorschlag wird vom städtischen Gremium kontrovers diskutiert.
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Die Haushalts-Klausurtagung des Stadtrates Westerburg ist ein wichtiges Instrument, um das Zahlenwerk nach Sparmöglichkeiten zu durchforsten und so die Finanzsituation der Stadt zu verbessern. „Aber, sie findet zu spät statt“, ist Stadtratsmitglied Philipp Ferger (FDP) überzeugt und hat deshalb einen Antrag eingebracht, der von einem Viertel der Vertreter des Gremiums mitgetragen wurde und der bei der jüngsten Stadtratsitzung kontrovers ...