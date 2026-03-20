Finanzlage in Westerburg
Stadtrat lehnt Antrag auf Analyse der Kostentreiber ab
Die Finanzlage der Stadt Westerburg sieht nicht rosig aus und weist im Haushalt 2026 einen satten Fehlbetrag auf. Bei der jüngst
Die Finanzlage der Stadt Westerburg sieht nicht rosig aus und weist im Haushalt 2026 einen satten Fehlbetrag auf. Bei der jüngsten Stadtratsitzung brachte Philipp Ferger (FDP) einen Antrag ein, dass vorbereitend auf den Haushalt 2027 die Kostentreiber systematisch analysiert werden sollen.
Oliver Berg/dpa. dpa

Philipp Ferger (FDP) sieht eine stete Suche nach Einsparmöglichkeiten im Ergebnishaushalt für zwingend notwendig. Sein Vorschlag wird vom städtischen Gremium kontrovers diskutiert.

Lesezeit 2 Minuten
Die Haushalts-Klausurtagung des Stadtrates Westerburg ist ein wichtiges Instrument, um das Zahlenwerk nach Sparmöglichkeiten zu durchforsten und so die Finanzsituation der Stadt zu verbessern. „Aber, sie findet zu spät statt“, ist Stadtratsmitglied Philipp Ferger (FDP) überzeugt und hat deshalb einen Antrag eingebracht, der von einem Viertel der Vertreter des Gremiums mitgetragen wurde und der bei der jüngsten Stadtratsitzung kontrovers ...

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