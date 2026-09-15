Diskussion in Hachenburg Stadtrat ist mehrheitlich gegen Kreisel am Burggarten Nadja Hoffmann-Heidrich 15.09.2026, 10:52 Uhr

i Einige Demonstranten hatten Plakate mitgebracht, um ihre Kritik an einem möglichen Kreisverkehr am Hachenburger Burggarten auszudrücken. Röder-Moldenhauer

Ungewöhnlich viele Zuhörer verfolgten am Montagabend die Stadtratssitzung in Hachenburg. Ihr Interesse galt der Abstimmung über einen möglichen Kreisel am Burggarten. Gegner dieses Vorhabens hatten zuvor zu einer Kundgebung aufgerufen.

Die Idee für einen Verkehrskreisel am Hachenburger Burggarten ist (zumindest vorerst) vom Tisch. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Stadtrates sprach sich am Montagabend gegen dieses Projekt am Knotenpunkt Leipziger Straße/Borngasse/Alexanderring aus. Zuvor hatten 50 bis 60 Bürger aus der Löwenstadt und darüber hinaus vor dem Sitzungssaal gegen das Bauvorhaben demonstriert.







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