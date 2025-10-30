Debatte in Bad Marienberg Stadtrat diskutiert über Fahrrad-Service-Stationen 30.10.2025, 07:00 Uhr

i Mit einem Antrag hatte die CDU das Thema Fahrrad-Service-Stationen erneut in den Stadtrat Bad Marienberg eingebracht. Doch SPD und Grüne hielten den Zeitpunkt dafür für falsch und lehnten den Antrag deshalb ab. Hannes P. Albert/dpa. dpa

Fahrräder und insbesondere E-Bikes gewinnen als Verkehrsmittel zunehmend an Bedeutung. Doch was ist, wenn man unterwegs plötzlich eine Panne hat? Sogenannte Fahrrad-Service-Stationen waren vor kurzem Thema im Stadtrat Bad Marienberg.

Die CDU-Fraktion im Bad Marienberger Stadtrat ist mit einem Antrag zur Errichtung von drei Fahrrad-Service-Stationen im Stadtgebiet gescheitert. Dabei sind die beiden anderen Fraktionen SPD und Grüne nicht gegen solche Anlagen – das Gegenteil ist der Fall.







