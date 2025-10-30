Fahrräder und insbesondere E-Bikes gewinnen als Verkehrsmittel zunehmend an Bedeutung. Doch was ist, wenn man unterwegs plötzlich eine Panne hat? Sogenannte Fahrrad-Service-Stationen waren vor kurzem Thema im Stadtrat Bad Marienberg.
Lesezeit 2 Minuten
Die CDU-Fraktion im Bad Marienberger Stadtrat ist mit einem Antrag zur Errichtung von drei Fahrrad-Service-Stationen im Stadtgebiet gescheitert. Dabei sind die beiden anderen Fraktionen SPD und Grüne nicht gegen solche Anlagen – das Gegenteil ist der Fall.