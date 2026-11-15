Trinkbrunnen, Sonnensegel, mobile Bepflanzungen, Entsiegelungen: Der Stadtrat Bad Marienberg möchte auf Antrag der SPD-Fraktion Maßnahmen zum Hitzeschutz im Stadtgebiet ergreifen.
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Auf Antrag der SPD-Fraktion hat sich der Stadtrat Bad Marienberg jetzt mit dem Thema Hitzeschutz beschäftigt. Die Sozialdemokraten regen an, als Erstmaßnahme finanzielle Mittel für zwei einfache Trinkbrunnen in den Haushalt 2027 einzustellen. Als Standorte für die Brunnen schlagen sie den Marktplatz und die Bismarckstraße vor.