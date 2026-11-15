Trinkbrunnen und Co. Stadtrat Bad Marienberg will Hitzeschutz vorantreiben Nadja Hoffmann-Heidrich 15.11.2026, 18:00 Uhr

i Die SPD-Fraktion im Bad Marienberger Stadtrat hat vorgeschlagen, 2027 zwei Trinkbrunnen an öffentlichen Stellen im Stadtgebiet (Marktplatz und Bismarckstraße) aufzustellen – als Teil eines größeren Maßnahmenpakets zum Hitzeschutz (Symbolbild). Patrick Pleul/dpa

Trinkbrunnen, Sonnensegel, mobile Bepflanzungen, Entsiegelungen: Der Stadtrat Bad Marienberg möchte auf Antrag der SPD-Fraktion Maßnahmen zum Hitzeschutz im Stadtgebiet ergreifen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat sich der Stadtrat Bad Marienberg jetzt mit dem Thema Hitzeschutz beschäftigt. Die Sozialdemokraten regen an, als Erstmaßnahme finanzielle Mittel für zwei einfache Trinkbrunnen in den Haushalt 2027 einzustellen. Als Standorte für die Brunnen schlagen sie den Marktplatz und die Bismarckstraße vor.







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