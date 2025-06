In den Straßen der Westerburger Innenstadt veranstalten die Unternehmer Westerburger Land am Sonntag, 15. Juni, zusammen mit Hofmeister Märkte den 7. großen Stadtflohmarkt. Erfahrungsgemäß gehen schon in den Morgenstunden viele Schnäppchenjäger auf Tour. Haushaltsgegenstände, Bücher, Kleidung, Werkzeug, Möbel, Spielzeug – für so vieles, was noch gut und modern ist, gibt es Interessenten. Wer Glück hat, der kann sich für kleines Geld den ein oder anderen Wunsch erfüllen. „Wir freuen uns wieder auf ein großes, buntes Markttreiben“, so der Vorsitzende Peter Stoth. „Es ist keine Anmeldungen notwendig. Wer mitmachen möchte, der meldet sich ab 7 Uhr auf dem Alten Markt bei Familie Hofmeister “, rührt auch sein Stellvertreter Benjamin Becker die Werbetrommel. Parallel zum Stadtflohmarkt laden die Einzelhändler zu einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt ein. Die Geschäfte bieten Aktionen und Schnäppchen und die Cafés, Eisdielen und Restaurants laden zum Verweilen ein.

i Der 7. große Stadtflohmarkt findet am 15. Juni statt. Ulrike Preis