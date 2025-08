Traditionelle Böllerschüsse eröffnen das Volksfest in der Kreisstadt. Vier Tage Livemusik und Unterhaltung für die ganze Familie lassen das unbeständige Wetter vergessen und versetzen Montabaur in Feierstimmung.

Mit dem Stellen des Kirmesbaums an der Kirche St. Peter in Ketten, den Böllerschüssen der Schützengesellschaft Montabaur und dem Fassanstich nach dem Umzug auf den Konrad-Adenauer-Platz hat die Kirmes in der Kreisstadt ihren traditionellen Anfang genommen. Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher prostete den ersten Gästen zu, nachdem sie den Zapfhahn ins Fässchen geschlagen hatte. Zu Musik des MV Heiligenroth wurden dann die Gewinner der Tombola der Kirmesgesellschaft ausgelost.

Das Programm mit viel Musik in der Fußgängerzone und Kirmesspaß auf der Eichwiese lockt trotz des unbeständigen Wetters die Freunde des Volksfests in die Stadt, wo auf drei Bühnen auf dem Großen Markt, in der Kirchstraße und auf dem Konrad-Adenauer-Platz an Kirmes-Freitag, -Samstag und -Montag Livemusik für jeden Geschmack geboten wird – bei freiem Eintritt. Den Auftakt machten am Freitag um 20 Uhr Unart, Einfach Live und die Astor Club Band. Am Samstag geht es ebenfalls ab 20 Uhr mit Hotspot, The Acoustics und Schall & Rauch weiter.

Festgottesdienst in der Pfarrkirche

Der Sonntag nimmt traditionell mit dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche seinen Anfang. Um 11.30 Uhr beginnt der Kirmes-Frühschoppen im Gebück hinter der Kirche, veranstaltet vom Bürgerverein und dem Gesangverein Mendelssohn-Bartholdy, der neben den Oberkirchspiel-Musikanten ebenfalls einen musikalischen Beitrag leistet. Auf dem Großen Markt lockt ab 14 Uhr ein buntes Kinderprogramm. Von 17 bis 21 Uhr spielt auf der Bühne in der Kirchstraße die Band Musikmoment.

Der Kirmesmontag lockt schon ab 8 Uhr mit dem Krammarkt und ab 14 Uhr mit ermäßigten Familientarifen der Fahrgeschäfte auf der Eichwiese sowie mit Livemusik von Mille and More am Großen Markt. Dort geht es um 20 Uhr mit Bounce weiter. In der Kirchstraße spielt ab 20 Uhr Bigfoot, zeitgleich rockt Sky Dynamo den Konrad-Adenauer-Platz. Um 22 Uhr wird das Feuerwerk über dem Schloss Montabaur gezündet. Zur Livemusik auf allen drei Bühnen kann noch bis Mitternacht weiter gefeiert werden.