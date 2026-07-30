35 Euro pro Stunde Stadtchefin erhält künftig Geld für Verdienstausfall Thorsten Ferdinand 30.07.2026, 18:00 Uhr

i Sabine Willwacher ist seit 2014 Stadtbürgermeisterin von Bad Marienberg. Röder-Moldenhauer. Roeder-Moldenhauer

In Rheinland-Pfalz sind Stadt- und Ortsbürgermeister ehrenamtlich tätig. Doch vor allem in größeren Kommunen fallen auch Aufgaben in der Arbeitszeit an Werktagen an, die zu Verdienstausfall führen können. In Bad Marienberg gibt es nun eine Lösung.

Die Stadtbürgermeisterin von Bad Marienberg, Sabine Willwacher, wird künftig für den Verdienstausfall in ihrem Hauptberuf als Malermeisterin finanziell entschädigt. Der Stadtrat der 6100-Einwohner-Kommune hat die erforderliche Änderung der Hauptsatzung mit großer Mehrheit beschlossen.







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