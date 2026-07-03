Nach Möbelhaus-Schließung
Stadtchef sieht Chance für neuen Handel in Westerburg
Nach der Geschäftsaufgabe steht das Möbelhaus „Wohnlich” für neue Nutzungen zur Verfügung.
Nach der Geschäftsaufgabe steht das Möbelhaus „Wohnlich” für neue Nutzungen zur Verfügung.
Röder-Moldenhauer

Ist die Schließung des Möbelhauses „Wohnlich“ in Westerburg ein Schlag oder eine Chance für die Stadt? Das wollten wir von Stadtbürgermeister Janick Pape wissen. Der CDU-Politiker sieht durchaus gute Chancen für den Standort.

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Die Schließung des Möbelhauses „Wohnlich“ in Westerburg kann auch eine Chance für die Stadt sein. Das jedenfalls hofft Stadtbürgermeister Janick Pape (CDU), der von „sehr interessante Räumlichkeiten für den Handel“ spricht, wenn „sie klug vermarktet werden“.

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