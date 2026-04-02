In Hachenburg ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Kirmesgesellschaft – bislang eine reine Männerdomäne – künftig Frauen aufnehmen soll. Auf Anfrage unserer Zeitung hat sich jetzt auch Stadtbürgermeister Stefan Leukel zu dem Thema geäußert.
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Nachdem einige Frauen aus Hachenburg eine Online-Petition gestartet haben, mit der sie dafür kämpfen, dass künftig auch das weibliche Geschlecht in die bisherige Männerdomäne Kirmesgesellschaft (KG) aufgenommen wird, sagt Stadtbürgermeister Stefan Leukel: „Aus meiner Sicht zeigt die aktuelle Diskussion vor allem, wie wichtig die Hachenburger Kirmes für unsere Stadt und viele Menschen weit über die Region hinaus ist.