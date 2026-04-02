Diskussion in Hachenburg Stadtchef ist für Frauen in der Kirmesgesellschaft Nadja Hoffmann-Heidrich 02.04.2026, 05:30 Uhr

i Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel spricht sich für eine Öffnung der Kirmesgesellschaft für Frauen aus. Dass die Mitgliederversammlung vergangene Woche anders entschieden hat, sei Teil eines demokratischen Prozesses, der aber weitergehe. Röder-Moldenhauer

In Hachenburg ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Kirmesgesellschaft – bislang eine reine Männerdomäne – künftig Frauen aufnehmen soll. Auf Anfrage unserer Zeitung hat sich jetzt auch Stadtbürgermeister Stefan Leukel zu dem Thema geäußert.

Nachdem einige Frauen aus Hachenburg eine Online-Petition gestartet haben, mit der sie dafür kämpfen, dass künftig auch das weibliche Geschlecht in die bisherige Männerdomäne Kirmesgesellschaft (KG) aufgenommen wird, sagt Stadtbürgermeister Stefan Leukel: „Aus meiner Sicht zeigt die aktuelle Diskussion vor allem, wie wichtig die Hachenburger Kirmes für unsere Stadt und viele Menschen weit über die Region hinaus ist.







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