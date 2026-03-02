Thomas GmbH verlässt Rennerod Stadtchef bedauert den Abzug der Firma und blickt nach vorn Angela Baumeier 02.03.2026, 16:00 Uhr

i Raimund Scharwat bedauert die Entscheidung der Thomas GmbH, den bisherigen Standort in Rennerod aufzugeben. Ihm ist es wichtig, für das frei werdende Areal eine Perspektive zu entwickeln. Röder-Moldenhauer

Nach der Entscheidung der Thomas GmbH, ihre Aktivitäten am Stammsitz in Herdorf zu bündeln, verliert Rennerod einen wichtigen Betrieb. Stadtbürgermeister Raimund Scharwat blickt nun nach vorn und sucht nach einer neuen Perspektive für das Areal.

Die Nachricht, dass sich die Thomas Magnete GmbH, die seit Februar nur noch Thomas GmbH heißt, aus Rennerod zurückziehen wird, um ihre gesamte Produktion sowie Logistik sollen am Stammsitz in Herdorf zu bündeln, b ewegt die Region. Während im Hohen Westerwald der Verlust beklagt wird, sieht man am Hauptsitz Herdorf im Kreis Altenkirchen eine wirtschaftliche Stärkung.







