Nach der Entscheidung der Thomas GmbH, ihre Aktivitäten am Stammsitz in Herdorf zu bündeln, verliert Rennerod einen wichtigen Betrieb. Stadtbürgermeister Raimund Scharwat blickt nun nach vorn und sucht nach einer neuen Perspektive für das Areal.
Die Nachricht, dass sich die Thomas Magnete GmbH, die seit Februar nur noch Thomas GmbH heißt, aus Rennerod zurückziehen wird, um ihre gesamte Produktion sowie Logistik sollen am Stammsitz in Herdorf zu bündeln, b ewegt die Region. Während im Hohen Westerwald der Verlust beklagt wird, sieht man am Hauptsitz Herdorf im Kreis Altenkirchen eine wirtschaftliche Stärkung.