Projekt in Höhr-Grenzhausen Stadtbürgermeister findet Kostnixladen-Idee großartig Camilla Härtewig 18.04.2026, 06:00 Uhr

i Paulina Sohni (links) und Sophie Bourger haben den neuen Kostnixladen in den Räumen der ehemaligen Volksbank in Höhr-Grenzhausen eröffnet. Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert sieht das Projekt als wichtiges Puzzleteil im Prozess von Stadt.Idee.Wirkung. Camilla Härtewig

Das ungewöhnliche Projekt von Paulina Sohni und Sophie Bourger sorgt in Höhr-Grenzhausen für Aufsehen: Ein Laden ohne Kasse setzt auf Teilen statt Konsum. Die Rolle der Stadt beim Kostnixladen erklärt Stadtchef Wolfgang Letschert im Interview.

In Höhr-Grenzhausen entsteht ein Ort, der bewusst anders funktioniert: Der neue Kostnixladen von Paulina Sohni und Sophie Bourger in den Räumen der ehemaligen Volksbank setzt auf Teilen statt Wegwerfen. Die beiden Freundinnen wollen damit Nachhaltigkeit, Austausch und neues Leben in die Innenstadt bringen.







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