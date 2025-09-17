Bei den Arbeiten im Montabaurer Untergrund offenbart sich eine massive Schwachstelle an der Decke der Stadtbachverrohrung. Die Absicherung dauert circa vier Wochen, während der die darüberliegende Einfahrt zur Tiefgarage Mitte gesperrt wird.
Die Decke des Schachts, in dem der Stadtbach unter der Montabaurer Innenstadt hindurch verläuft, ist an einer Stelle in dem letzten noch nicht sanierten Abschnitt sehr marode. Die Schwachstelle hat sich während der jüngsten Sanierungsarbeiten an der Stadtbachverrohrung gezeigt.