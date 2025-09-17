Baustelle in Montabaur Stadtbachverrohrung marode: Tiefgaragenzufahrt gesperrt 17.09.2025, 16:16 Uhr

i In diesem Bereich ist die Decke der Stadtbachverrohrung besonders marode, zeigt Buket Sönmaz-Laux, die Projektleiterin der Sanierung. Mit sechs Paaren von diagonal eingesetzten Stahlstützen wird die Decke abgestützt - dafür sind etwa vier Wochen angesetzt, während der die darüberliegende Einfahrt zur Tiefgarage Mitte gesperrt bleibt. Katrin Maue-Klaeser

Bei den Arbeiten im Montabaurer Untergrund offenbart sich eine massive Schwachstelle an der Decke der Stadtbachverrohrung. Die Absicherung dauert circa vier Wochen, während der die darüberliegende Einfahrt zur Tiefgarage Mitte gesperrt wird.

Die Decke des Schachts, in dem der Stadtbach unter der Montabaurer Innenstadt hindurch verläuft, ist an einer Stelle in dem letzten noch nicht sanierten Abschnitt sehr marode. Die Schwachstelle hat sich während der jüngsten Sanierungsarbeiten an der Stadtbachverrohrung gezeigt.







