Neues Heft zur Lokalgeschichte Stadtarchivar beschreibt Nachkriegszeit in Westerburg Ulrike Preis 23.12.2025, 15:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Janick Pape (links) freut sich mit Stadtarchivar Rüdiger Klees über die neueste Veröffentlichung der „Schriften des Stadtarchivs Westerburg“. Ulrike Preis

Rüdiger Klees gibt einen Rückblick in die Zeit von 1945 bis 1949, auf das Leben zwischen Kapitulation und Neubeginn. Bei der Präsentation der neuen Schriften des Stadtarchivs nannte er auch die Quellen, die er für die Arbeit nutzte.

Westerburgs Stadtarchivar Rüdiger Klees hat sich mit der Nachkriegszeit im Westerburger Land beschäftigt und lädt mit seinem fünften Heft der „Schriften des Stadtarchivs Westerburg“ zu einem Rückblick in der Zeit von 1945 bis 1949 ein. Er trug eine Vielzahl an Informationen, Dokumenten und Bildern zusammen und erarbeitete ein 35-seitiges Heft, das den Titel „Zwischen Kapitulation und Neubeginn – Nachkriegszeit im Westerburger Land“ trägt.







Artikel teilen

Artikel teilen