Attraktivität ist Rat wichtig Stadt will Familienbad für Montabaur erhalten 27.10.2025, 06:00 Uhr

i Dieses Bild hat Schwimmmeister Kevin Greff des Mons-Tabor-Bads unter Wasser gemacht. Sie zeigen Schäden und Risse an den Fugen im großen Variobecken. Die dunklen Flecken sind Rost, der von der Metallbewehrung im Beton der Beckenwand stammt. Kevin Greff/Mons-Tabor-Bad

Die Verbandsgemeinde ist bei einem Neubau des Mons-Tabor-Bads allein für die Sportstätte verantwortlich. In der Lenkungsgruppe setzt sich die Stadt dafür ein, dass das künftige Bad auch familientauglich ist.

Das Mons-Tabor-Bad ist für die Stadt Montabaur eine wichtige Attraktion für Familien und Gäste. Deshalb hat der Stadtrat vor knapp einem Jahr beschlossen, die Beteiligung an den laufenden Kosten des Schwimmbads wieder aufzunehmen – nun, da die Haushaltslage der Kreisstadt sich wieder gebessert hat.







