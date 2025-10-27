Die Verbandsgemeinde ist bei einem Neubau des Mons-Tabor-Bads allein für die Sportstätte verantwortlich. In der Lenkungsgruppe setzt sich die Stadt dafür ein, dass das künftige Bad auch familientauglich ist.
Lesezeit 2 Minuten
Das Mons-Tabor-Bad ist für die Stadt Montabaur eine wichtige Attraktion für Familien und Gäste. Deshalb hat der Stadtrat vor knapp einem Jahr beschlossen, die Beteiligung an den laufenden Kosten des Schwimmbads wieder aufzunehmen – nun, da die Haushaltslage der Kreisstadt sich wieder gebessert hat.