Unterstützung beim Karneval Stadt übernimmt Schirmherrschaft für Altstädter Umzug Nadja Hoffmann-Heidrich 22.01.2026, 15:00 Uhr

i Sie freuen sich gemeinsam auf einen hoffentlichen fröhlichen Karnevalsumzug am 15. Februar in Hachenburg-Altstadt: die Organisatoren des Zugs Thomas Bluhm (rechts), Daniel Pock (Mitte) und Lea Sikora (links, mit Sohn Noa/2. von links) sowie Stadtbürgermeister Stefan Leukel (2. von rechts). Röder-Moldenhauer

In den vergangenen Jahren ist die Tradition von Karnevalsumzügen in einigen Westerwälder Orten eingeschlafen – unter anderem wegen hoher Haftungsrisiken für die Veranstalter. Aus dem Hachenburger Stadtteil Altstadt kommen indes gute Nachrichten.

Verschärfte Sicherheitsauflagen und erhöhte Haftungsrisiken führen dazu, dass die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen immer aufwendiger wird. Das gilt auch für Karnevalsumzüge. Im Hachenburger Stadtteil Altstadt übernimmt deshalb in diesem Jahr erstmals die Stadt die Schirmherrschaft für den närrischen Lindwurm am Sonntag, 15.







