In den vergangenen Jahren ist die Tradition von Karnevalsumzügen in einigen Westerwälder Orten eingeschlafen – unter anderem wegen hoher Haftungsrisiken für die Veranstalter. Aus dem Hachenburger Stadtteil Altstadt kommen indes gute Nachrichten.
Verschärfte Sicherheitsauflagen und erhöhte Haftungsrisiken führen dazu, dass die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen immer aufwendiger wird. Das gilt auch für Karnevalsumzüge. Im Hachenburger Stadtteil Altstadt übernimmt deshalb in diesem Jahr erstmals die Stadt die Schirmherrschaft für den närrischen Lindwurm am Sonntag, 15.