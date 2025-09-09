Die Verbandsgemeinde Selters will die medizinische Versorgung ihrer Bürger sichern, indem sie die Ansiedlung und Anstellung von Ärzten fördert. Finanzieren will sie dies über eine Sonderumlage. Darüber hatte nun der Selterser Stadtrat zu entscheiden.

„Seit drei Jahren befassen wir uns in Selters intensiv mit dem Thema medizinische Versorgung.“ Mit diesen Worten leitet Stadtbürgermeister Rolf Jung (Bürgerliste Selters) im Selterser Stadtrat die Entscheidung über die Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Selters ein. Sowohl Jung als auch VG-Bürgermeister Oliver Götsch (parteilos) werben intensiv um Zustimmung zur mit der Förderrichtlinie verbundenen Sonderumlage – der der städtische Hauptausschuss eine herbe Abfuhr erteilt hatte.

Nun geht es darum, ob der Stadtrat der Empfehlung des Ausschusses folgen wird. Die Diskussion im Stadtrat zeigt, dass es den städtischen Gremien vor allem darum geht, dass Selters als größter Einzahler der Sonderumlage auch in besonderem Maße von der dadurch geschaffenen Sonderrücklage profitieren soll. Denn von dem geplanten 300.000-Euro-Fonds geht – errechnet aus der jeweiligen Steuerkraft und Einwohnerzahl der verbandsangehörigen 21 Gemeinden – mit knapp 96.000 Euro fast ein Drittel auf den Deckel der Stadt.

Solidarisch – aber mit Fokus auf Selters

Jung rekapituliert, dass es Gespräche zwischen Vertretern von Stadt, Verbandsgemeinde, Krankenhaus sowie niedergelassenen Ärzten gab, deren Extrakt nun die Förderrichtlinie sei. Vonseiten der Stadt war seit Mitte 2024 Klaus Kühl (BLS) an den Gesprächen beteiligt. Der pensionierte Oberst der Bundeswehr hat seine Expertise bereits bei Entwicklung und Einrichtung des Selterser Notfalltreffpunkts eingebracht. Nun betont er, dass es ihm (bei seiner Ablehnung der Sonderumlage im Ausschuss) keineswegs um „Kirchturmdenken“ gegangen sei, sondern vielmehr um die ärztliche Versorgung der Selterser Bürger.

Er stehe zu dem Solidarprinzip der geplanten Förderung, „aber mit Fokus auf Selters“, sagt Kühl. Im Hauptausschuss seien sie nicht ausreichend informiert gewesen. Inzwischen habe die Fraktion sich mit dem Entwurf der Förderrichtlinie eingehend befasst. BLS-Fraktionsvorsitzende Silvia Andree richtet die daraus erwachsenen Fragen an den VG-Bürgermeister. Die erste dreht sich um offene Arztstellen in Selters – darum, ob diese auch in Form einer Anstellung in einer bestehenden Einrichtung von der Förderung abgedeckt seien. Oliver Götsch erklärt, dass die Richtlinie so gemeint sei, dass auch solche Stellen gefördert werden können. Klaus Kühl betont, es sei wichtig, dass dies explizit aufgenommen würde.

„Selters zahlt den größten Teilbetrag, warum wird es dann nicht auch bei der Umsetzung priorisiert?“

Silvia Andree, Fraktionsvorsitzende der BLS, formuliert diese Frage.

Die nächste Frage gilt noch einmal der Berechnung der Sonderumlage: „Selters zahlt den größten Teilbetrag, warum wird es dann nicht auch bei der Umsetzung priorisiert?“, will Andree wissen. Götsch betont, dass Selters von der Art der Kalkulation sogar profitiere: Weil nicht allein die Steuerkraft als Berechnungsgrundlage herangezogen wird, sondern zu 50 Prozent auch die Einwohnerzahl, sei der Beitrag zur Sonderrücklage geringer, als wenn die 300.000 Euro durch eine Erhöhung der allgemeinen VG-Umlage eingenommen werden müssten, wie Hanno Steindorf (BLS), Erster Beigeordneter der Stadt und VG-Ratsmitglied vorrechnet.

Götsch erläutert, die allgemeine Umlage müsste um 1 Prozentpunkt angehoben werden, das würde – auf Basis der Steuereinnahmen von 2023 – für Selters 138.000 Euro ausmachen. 42.000 Euro mehr als der städtische Beitrag zur Sonderumlage also. Zudem müsse Selters „nicht ängstlich“ sein, denn durch die Infrastruktur sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich Mediziner in Selters niederließen. Klaus Kühl weist ausdrücklich darauf hin, dass es von freien Arztsitzen der Kassenärztlichen Vereinigung abhänge, wo sich Mediziner überhaupt niederlassen dürften. Damit erübrige sich eine „Neiddebatte“.

„Es gibt nichts Wichtigeres, als das in die Hand zu nehmen.“

Das fordert Hannah Becker (BLS).

Hanno Steindorf warnt, er sehe die ärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde auf Dauer gefährdet. Er appelliert, es sei egal, wo sich ein Arzt ansiedle, es gehe um alle 16.500 Einwohner der VG Selters. Etwas schärfer formuliert es Hannah Becker (BLS): „Es ist purer Egoismus, wie wir heute Abend darüber diskutieren. Es gibt nichts Wichtigeres, als das in die Hand zu nehmen.“

Seitens der CDU-Fraktion meldet sich Nicole Schürkes-Schmidt zu Wort. Sie fragt, ob die Stadt künftig in ihrem Haushalt alljährlich 96.000 Euro einplanen müsse. Götsch anwortet, es würde nur aufgefüllt, was verbraucht werde. Sollte das Sondervermögen nicht oder nicht mehr beansprucht, werde es aufgelöst. Auf die Anregung Schürkes-Schmidts, die Einwohnerzahl stärker zu gewichten (um die Stadt zu entlasten), sagt Rolf Jung: Er sei sicher, wenn eine Kommune aus dem Programm ausschere, werde das Ganze kippen.

Gemeinschaftlichen Nutzen beachten

Ob, wie von der CDU angeregt, als Berechnungsgrundlage der Durchschnitt der Steuereinnahmen mehrerer Jahre herbeigezogen werden könne, um starke Schwankungen und mögliche Rückzahlungen einzubeziehen, lässt Götsch noch offen. Jung appelliert, sich „nicht im Klein-klein zu verlieren“, sondern den gemeinschaftlichen Nutzen des Vorhabens im Blick zu haben.

Nach der intensiven und offenen Debatte, die Jung als „gelebte Demokratie“ lobt, schreitet der Rat zur Abstimmung. Die Vorlage wird leicht abgewandelt, entsprechend der Forderung der BLS, die Einstellung von Medizinern in die Förderrichtlinie explizit aufzunehmen. So findet die Sonderumlage die Zustimmung des Selterser Stadtrats: Einhellig votiert das Gremium für die Regelung, die die ärztliche Versorgung in der VG Selters langfristig sichern soll.