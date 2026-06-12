Wegen Haushaltsloch Stadt Montabaur muss nun neue Schulden machen Thorsten Ferdinand 12.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Brandschutzsanierung der Stadthalle Haus Mons Tabor wird trotz Haushaltsloch planmäßig umgesetzt. Thorsten Ferdinand

Die Folgen des Montabaurer Haushaltsschocks nehmen Gestalt an. So benötigt die Stadt erstmals seit vielen Jahren wieder Investitionskredite. Zumindest im laufenden Jahr sollen die Steuern aber trotzdem nicht steigen.

Die Stadt Montabaur unternimmt einen zweiten Anlauf, um einen Haushaltsplan für das laufende Kalenderjahr zu beschließen. Ursprünglich sollte der Etat bereits im Frühjahr verabschiedet werden. Ein massiver Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, mit dem Stadtrat und Verwaltung nicht gerechnet hatten, durchkreuzte diese Pläne jedoch kurzfristig.







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