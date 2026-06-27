Nach Gewerbesteuer-Schock Stadt Montabaur hat endlich einen Haushaltsplan Thorsten Ferdinand 27.06.2026, 10:00 Uhr

i Das Geld ist neuerdings knapp in Montabaur. Zumindest hat die Stadt nun aber einen Haushaltsplan für das laufende Kalenderjahr. Thorsten Ferdinand

„Die fetten Jahre sind vorbei“ – dieser Titel eines 20 Jahre alten Spielfilms beschreibt die aktuelle Situation der Stadt Montabaur ziemlich treffend. Der nun beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 2026 ist erst der Anfang einer neuen Zeitrechnung.

Die Stadt Montabaur ist finanziell wieder handlungsfähig, nachdem der Stadtrat noch vor der Sommerpause den Haushaltsplan für das laufende Kalenderjahr beschlossen hat. Eigentlich wollte das Gremium den Etat bereits im Frühjahr verabschieden. Nach einem massiven Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen, mit dem die Kommunalpolitik und die Verwaltung nicht gerechnet hatten, musste das Zahlenwerk aber zunächst grundlegend überarbeitet werden.







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