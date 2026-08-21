2,90 Euro ab Oktober Stadt Montabaur erhöht Preise für Mittagsessen in Kitas Thorsten Ferdinand 21.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Preise für das Mittagessen in den Kitas der Stadt Montabaur steigen. Angelika Warmuth. picture alliance/dpa/Angelika Warmuth

Bislang müssen Eltern 2,50 Euro pro Mahlzeit für das Mittagessen in den Montabaurer Kitas zahlen. Ab Oktober steigen die Preise, allerdings nicht in allen Einrichtungen.

Die Stadt Montabaur erhöht die Preise für das Mittagessen in ihren kommunalen Kitas ab Oktober auf 2,90 Euro pro Mahlzeit. Das sind 40 Cent mehr als bisher. Der Stadtrat folgt damit einer Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses, der sich bereits vor den Sommerferien mehrheitlich für die Preiserhöhung ausgesprochen hatte.







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