Thema in Bad Marienberg
Stadt möchte bei der IT näher an die VG heranrücken
Wo können Stadt und Verbandsgemeinde Bad Marienberg künftig in Sachen IT-Infrastruktur noch enger zusammenarbeiten? Diese Frage
Wo können Stadt und Verbandsgemeinde Bad Marienberg künftig in Sachen IT-Infrastruktur noch enger zusammenarbeiten? Diese Frage wurde jüngst im Stadtrat diskutiert und soll jetzt genauer geprüft werden.
Sebastian Gollnow/dpa. picture alliance/dpa

Aus Sicht der CDU-Fraktion im Stadtrat Bad Marienberg ist es „wünschenswert“, die IT-Infrastruktur der Verbandsgemeinde intensiver und effizienter zu nutzen als bislang.

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Wie können bei der IT-Infrastruktur Synergien zwischen der Verbandsgemeinde (VG) und der Stadt Bad Marienberg geschaffen werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der CDU-Fraktion. Diese ist der Meinung, dass hier eine stärkere Vernetzung möglich und erforderlich ist, wie Fraktionssprecher Gerd Schimmelfennig ausführte.

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