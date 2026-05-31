Aus Sicht der CDU-Fraktion im Stadtrat Bad Marienberg ist es „wünschenswert“, die IT-Infrastruktur der Verbandsgemeinde intensiver und effizienter zu nutzen als bislang.
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Wie können bei der IT-Infrastruktur Synergien zwischen der Verbandsgemeinde (VG) und der Stadt Bad Marienberg geschaffen werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der CDU-Fraktion. Diese ist der Meinung, dass hier eine stärkere Vernetzung möglich und erforderlich ist, wie Fraktionssprecher Gerd Schimmelfennig ausführte.