Stadt ist mit dem Katharinenmarkt 2025 sehr zufrieden

Tausende Besucher strömten am vergangenen Samstag wieder zum Katharinenmarkt in Hachenburg. Die konzeptionellen Veränderungen der traditionsreichen Veranstaltung sind ihnen dabei nicht entgangen. Wie fällt das Fazit der Organisatoren aus?
Lesezeit 3 Minuten
Die Stadt Hachenburg als Veranstalter zieht eine positive Bilanz des Katharinenmarktes. Das haben Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Citymanagerin Timea Zimmer auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. „Aus unserer Sicht war der Katharinenmarkt in diesem Jahr sowohl hinsichtlich der Besucherzahlen als auch organisatorisch ein voller Erfolg.