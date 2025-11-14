Stadt Hachenburg zieht Bilanz zum Katharinenmarkt 2025

Am Samstag lockte der Hachenburger Katharinenmarkt wieder Tausende Besucher an. Die neuen Konzepte der traditionsreichen Veranstaltung blieben nicht unbemerkt. Doch wie bewerten die Organisatoren die Änderungen?
Die Stadt Hachenburg als Veranstalter zieht eine positive Bilanz des Katharinenmarktes. Das haben Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Citymanagerin Timea Zimmer auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. „Aus unserer Sicht war der Katharinenmarkt in diesem Jahr sowohl hinsichtlich der Besucherzahlen als auch organisatorisch ein voller Erfolg.