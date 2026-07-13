Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger sowie die Förderung einer nachhaltigen Mobilität: Das sind die Ziele eines Verkehrszukunftskonzeptes, die die Stadt Hachenburg nach und nach realisieren möchte. Dafür sind weitere Planungen erforderlich.
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Der Hachenburger Stadtrat treibt die Umsetzung eines Verkehrszukunftskonzeptes voran. In der jüngsten Sitzung wurde einstimmig beschlossen, vom Bau- und Stadtkernsanierungsausschuss empfohlene und priorisierte Maßnahmen zu realisieren. Zudem wurde Stadtbürgermeister Stefan Leukel beauftragt beziehungsweise ermächtigt, die dafür erforderlichen Planungsleistungen auszuschreiben und den Auftrag anschließend an den wirtschaftlich günstigsten Bieter ...