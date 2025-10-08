Attraktion fürs Löwenrevier Stadt Hachenburg und Skate-Aid planen einen Skatepark 08.10.2025, 17:00 Uhr

i Mit dem Ziel der Jugendförderung, der Suchtprävention und der offenen Begegnung soll im Löwenrevier ein neuer Skatepark entstehen (Symbolbild). Initiator ist der Verein Skate-Aid Westerwald in Kooperation mit der Skate-Aid-Stiftung von Skatelegende Titus Dittmann. Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Das Löwenrevier in Hachenburg könnte bald um eine Attraktion reicher werden. Pumptrack, Kunstrasenplatz, Bob-Anschubanlage, Kleinspielfeld, Jugendzentrum und Sporthalle gibt es schon. Nun ist hier ein neues Projekt geplant.

Der Verein Skate-Aid Westerwald plant im Hachenburger Sport- und Begegnungszentrum Löwenrevier den Bau eines Skateparks. Der Stadtrat Hachenburg begrüßt das Vorhaben und hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür votiert, zur Finanzierung des Projekts Mittel aus dem Förderprogramm Leader zu beantragen.







