Das Löwenrevier in Hachenburg könnte bald um eine Attraktion reicher werden. Pumptrack, Kunstrasenplatz, Bob-Anschubanlage, Kleinspielfeld, Jugendzentrum und Sporthalle gibt es schon. Nun ist hier ein neues Projekt geplant.
Der Verein Skate-Aid Westerwald plant im Hachenburger Sport- und Begegnungszentrum Löwenrevier den Bau eines Skateparks. Der Stadtrat Hachenburg begrüßt das Vorhaben und hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür votiert, zur Finanzierung des Projekts Mittel aus dem Förderprogramm Leader zu beantragen.