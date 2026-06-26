Investieren in schweren Zeiten
Stadt Hachenburg beschließt Doppelhaushalt für 2026/27
Der Sportclub Optimum in Hachenburg soll zur neuen Stadthalle mit Haus der Vereine umgebaut werden. Die Planungen für das Projek
Der Sportclub Optimum in Hachenburg soll zur neuen Stadthalle mit Haus der Vereine umgebaut werden. Die Planungen für das Projekt dauern bereits einige Jahre an (Archivfoto).
Röder-Moldenhauer

Die Liste der geplanten Projekte ist lang: Umbau des Sportclubs Optimum, Skatepark, Straßenausbau, Sanierung des Burggartens und vieles mehr. Obwohl der finanzielle Spielraum enger wird, plant Hachenburg wieder Investitionen in Millionenhöhe.

Lesezeit 3 Minuten
Immer mehr Umlagen, immer weniger Spielraum: Das war eine der zentralen Schlüsselbotschaften, mit denen Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel seine Präsentation zum Doppelhaushalt 2026/27 in der jüngsten Stadtratssitzung überschrieben hatte. Wie er weiter ausführte, fließen von einem Euro, den die Stadt einnimmt, inzwischen rund 80 Cent per Umlage an Kreis und Verbandsgemeinde.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren