Investieren in schweren Zeiten Stadt Hachenburg beschließt Doppelhaushalt für 2026/27 Nadja Hoffmann-Heidrich 26.06.2026, 10:00 Uhr

i Der Sportclub Optimum in Hachenburg soll zur neuen Stadthalle mit Haus der Vereine umgebaut werden. Die Planungen für das Projekt dauern bereits einige Jahre an (Archivfoto). Röder-Moldenhauer

Die Liste der geplanten Projekte ist lang: Umbau des Sportclubs Optimum, Skatepark, Straßenausbau, Sanierung des Burggartens und vieles mehr. Obwohl der finanzielle Spielraum enger wird, plant Hachenburg wieder Investitionen in Millionenhöhe.

Immer mehr Umlagen, immer weniger Spielraum: Das war eine der zentralen Schlüsselbotschaften, mit denen Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel seine Präsentation zum Doppelhaushalt 2026/27 in der jüngsten Stadtratssitzung überschrieben hatte. Wie er weiter ausführte, fließen von einem Euro, den die Stadt einnimmt, inzwischen rund 80 Cent per Umlage an Kreis und Verbandsgemeinde.







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