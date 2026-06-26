Die Liste der geplanten Projekte ist lang: Umbau des Sportclubs Optimum, Skatepark, Straßenausbau, Sanierung des Burggartens und vieles mehr. Obwohl der finanzielle Spielraum enger wird, plant Hachenburg wieder Investitionen in Millionenhöhe.
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Immer mehr Umlagen, immer weniger Spielraum: Das war eine der zentralen Schlüsselbotschaften, mit denen Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel seine Präsentation zum Doppelhaushalt 2026/27 in der jüngsten Stadtratssitzung überschrieben hatte. Wie er weiter ausführte, fließen von einem Euro, den die Stadt einnimmt, inzwischen rund 80 Cent per Umlage an Kreis und Verbandsgemeinde.