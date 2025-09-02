Am 12. September jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag des großen Wirgeser Mediziners Kurt Isselbacher, der durch das NS-Regime aus Wirges vertrieben wurde. Anlässlich dessen lädt die Stadt Wirges an diesem Tag zu einer Gedenkfeier ein.

„Ein verfolgter Junge aus Wirges wird zum international führenden Mediziner“. Diese Aussage ist alles andere als eine imaginäre Zukunftsvision. Der verfolgte Junge und spätere „Professor Dr. Dr.“ war Kurt Isselbacher, der vor 100 Jahren in Wirges geboren wurde. Seine Familie verließ 1933 aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgung ihre Heimat im Westerwald und emigrierte in die USA.

Am 12. September jährt sich der Geburtstag von Kurt Isselbacher zum 100. Mal. Aus diesem Anlass lädt die Stadt Wirges an diesem Tag zu einer Gedenkfeier für einen der bedeutendsten Mediziner seiner Zeit ein, der in Wirges geboren und durch das NS-Regime vertrieben wurde.

Sohn jüdischer Eltern

Im Mittelpunkt des Abends der Erinnerung steht das Leben und Wirken von Kurt Isselbacher, der seine Kindheit in der damaligen Bahnhofstraße 32 (heute Nr. 68) in Wirges verbrachte. Er war ein Sohn jüdischer Eltern. Das Ehepaar Isselbacher hatte vier Kinder. Eine Tochter verstarb früh an einer Krankheit, die noch nicht medizinisch erforscht und behandelbar war. Wahrscheinlich war das der Grund für Kurt Isselbachers spätere Forschungstätigkeit.

Die Familie ließ sich in Portsmouth, New Hampshire, nieder. Dort absolvierte Kurt Isselbacher die High School, studierte anschließend am Harvard College und schloss 1950 sein Medizinstudium an der Harvard Medical School ´cum laude` ab. Im Anschluss forschte er unter anderem am National Institutes of Health (NIH), wo ihm wesentliche medizinische Durchbrüche gelangen. Unter anderem entdeckte er einen Defekt, dem eine angeborene Stoffwechselkrankheit zugrunde liegt. Diese Entdeckung führte zur Entwicklung eines bis heute weltweit eingesetzten Neugeborenen-Screenings. Im Jahr 1987 gründete und leitete er als erster Direktor das Massachusetts General Hospital Cancer Center, das er in kürzester Zeit zu einem führenden internationalen Krebsforschungszentrum entwickelte.

„Die Kirchgänger schauten weg“

ist der Titel der Dokumentation zum Schicksal der Familie Isselbacher

Bei der Gedenkfeier im Bürgerhaus von Wirges, wo als Gastredner der Landtagspräsident Hendrik Hering anwesend sein wird, wird das Leben und Wirken einer besonderen Persönlichkeit in Erinnerung gerufen. Kurt Isselbacher war unter anderem Mitherausgeber des bekanntesten Lehrbuchs der Inneren Medizin. Privat lebte Kurt Isselbacher in Newton, Massachusetts, und war über 60 Jahre mit Rhoda Solin Isselbacher verheiratet, mit der er drei Kinder hatte. Er starb am 18. Juli 2019 im Alter von 93 Jahren.

Mit einer begleitenden Ausstellung und Dokumentation unter dem Titel „Die Kirchgänger schauten weg“ wird nicht nur an das Schicksal seiner Familie erinnert, sondern auch ein Zeichen der Verantwortung und Aussöhnung gesetzt. Die Ausstellung möchte den Menschen Kurt Isselbacher ehren, seine medizinische Lebensleistung sichtbar machen und seinen Weg vom verfolgten Jungen aus Wirges zum international führenden Wissenschaftler würdigen.

i Demütigung durch die Nazis der Widerstandskämpfer in Wirges, darunter Hermann Geisen (mit Schreibmaschine) aus Höhr-Grenzhausen im Jahr 1933 unbekannt

Das musikalische Rahmenprogramm der Gedenkfeier wird gestaltet von Schülern des Landesmusikgymnasiums Montabaur im Rahmen des Projekts „Lebensmelodien – Musik im Angesicht des Todes“. Gespielt werden Kompositionen jüdischer Häftlinge, die zwischen 1933 und 1945 in Ghettos und Konzentrationslagern entstanden sind. Diese Melodien wurden gespielt, gesungen und teilweise unter Lebensgefahr in hebräischer, jiddischer oder ungarischer Sprache notiert. Die Schülerinnen und Schüler haben einige dieser Werke neu arrangiert, in Ensembles einstudiert und geben den Stimmen der Verfolgten damit Gehör. Initiiert wurde das Projekt „Lebensmelodien“ vom Musiker Nur Ben Shalom und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Die Gedenkveranstaltung wird gefördert durch die Renate Strömbach Stiftung, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, durch die Verbandsgemeinde und die Stadt Wirges sowie durch die Sparkasse Westerwald-Sieg und die Westerwaldbank. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Abend – um 19 Uhr ins Foyer des Bürgerhauses, Montchaninplatz 1, in Wirges – einem großen Sohn der Stadt Wirges zu gedenken.