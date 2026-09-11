Kritik an Kommunalpolitik
Sportler in der Augst von Hallensperrung kalt erwischt
Die alte Turnhalle in der Augst ist seit Ende August gesperrt. Sie soll voraussichtlich im kommenden Jahr abgerissen werden.
Die alte Turnhalle in der Augst ist seit Ende August gesperrt. Sie soll voraussichtlich im kommenden Jahr abgerissen werden.
Thorsten Ferdinand

Die kurzfristige Sperrung der alten Turnhalle zwischen den Gemeinden Neuhäusel und Eitelborn hat die Sportvereine überrascht und geschockt. Wie es in den kommenden Jahren mit dem Breitensport in der Augst weitergeht, ist im Moment unklar.

Lesezeit 3 Minuten
In der Augst stehen viele Breitensportler seit Ende August vor verschlossenen Türen. Die plötzliche Sperrung der alten Turnhalle hat die Vereine und ihre Mitglieder kalt erwischt. Mehrere Sportangebote für Familien, Kinder und Senioren mussten daraufhin kurzfristig gestrichen werden.
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