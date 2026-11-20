Die Winterzeit ist Flutlichtsaison. Das gilt auch für viele Fußballspiele im Mons-Tabor-Stadion. Der Zustand der Lampen bereitet den Sportlern allerdings zunehmend Sorgen.
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Gehen im Mons-Tabor-Stadion in Montabaur bald die Lichter aus? Das befürchten zumindest einige Sportler, die in der dunklen Jahreszeit dort unter Flutlicht trainieren. Die alten Gasdrucklampen sind deutlich in die Jahre gekommen. Laut Jörg Nicolaus, Präsident des TuS Montabaur, sind bereits sechs Scheinwerfer defekt und können nicht mehr repariert werden.