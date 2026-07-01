15.000 Euro für den Westerwald Sponsoring bei Soprema: Sozialer Einsatz wird belohnt Angela Baumeier 01.07.2026, 13:21 Uhr

i Das Unternehmen Soprema hat das Förderprogramm “Manni macht’s möglich” 2024 ins Leben gerufen, um das vielseitige soziale Engagement in der Region noch gezielter zu unterstützen. Dieses Foto zeigt die Preisträger 2025. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Zehn ehrenamtliche „Mammutprojekte“ erhalten jeweils 1500 Euro. Die Bewerbungsrunde läuft. Gemeinnützige Vereine, Initiativen, Organisationen oder andere Einrichtungen aus der Region können sich noch bis 31. August bei Soprema bewerben.

„Manni macht’s möglich“, das Förderprogramm, mit dem soziales Engagement im Westerwald belohnt wird, geht in die dritte Runde. Bis Ende August können sich gemeinnützige Vereine und Initiativen aus der Region Westerwald wieder bei der Firma Soprema um eine Förderung im Rahmen der Sponsoringaktion bewerben.







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