Eröffnung am 3. Oktober Spielgeräte für Abenteuerwald in Wied stehen bereits Nadja Hoffmann-Heidrich 08.09.2026, 07:00 Uhr

i Sie freuen sich auf die baldige Fertigstellung des Abenteuerwaldes in Wied: (von links) die Ideen- und Geldgeber Klaus und Claudia Koch sowie Ortsbürgermeister Lars Martin. Röder-Moldenhauer

Manch ein Waldbesucher in Wied hat es bestimmt schon gesehen: Die Spielgeräte für den neuen, naturnahen Abenteuerwald stehen bereits. Ab 3. Oktober kann hier nach Herzenslust getobt werden.

Die Arbeiten am neuen, naturnahen Abenteuerwald in Wied kommen gut voran. Die Spielgeräte aus unbehandeltem Robinienholz stehen bereits, bis Ende der Woche soll noch der Fallschutz installiert werden. Danach, so kündigt Initiator Klaus Koch an, stehen nur noch ein paar Verschönerungsarbeiten an, ehe die Anlage am 3.







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